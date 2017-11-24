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24 Kasım 2017 17:40

Körfezde emekli öğretmenler unutulmadı

Körfez’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Körfezde emekli öğretmenler unutulmadı

24 Kasım 2017 17:40

Programda yeni öğretmenler için tören düzenlenirken, emekli öğretmenler de unutulmadı.


Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi. Mustafa Kemal Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından düzenlenen programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, ilçe müdürleri, kaymakamlık birim müdürleri, STK temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Senede bir gün sembolik olarak kutluyoruz ama emeğinizi asla ve asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Bu toplumu şekillendiren, yetiştiren sizlersiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerle ilgili en güzel sözleri ifade etmiş. Eğitime verdiğimiz önlem tartışmasızdır. En güzel ve en zor sanatı icra ettiğinizi biliyoruz” dedi.


Başkan İsmail Baran’ın ardından konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Programın başından beri söylendiği gibi; Öğretmenlerimizin milletimizin hayatındaki önemi büyüktür. Ülkemizin gelişmesi ve özlem duyduğumuz çağdaş ülkeler arasında yer alması bakımından elbette birinci fonksiyon öğretmenlerimize aittir. Biz çocuklarımızı emanet ettikten sonra; İlkokuldan yüksek tahsile kadar onların hayatını şekillendiren, fikri hür, vicdanı hür bir nesil olarak yetişmesini temin eden kişiler, çok kıymetli öğretmenlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ahrete intikal eden, şehit düşen öğretmenlerimize rahmet diliyoruz. Hayatına devam edenlerin ellerinden öpüyor, uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından 90 yeni öğretmen için tören düzenlendi. Ayrıca emekli müdürler de unutulmadı, plaketle onurlandırıldı. Hafta boyunca Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.




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