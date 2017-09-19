Körfez’de Gaziler Günü kutlandı

Körfez’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Körfez Kaymakamlığı’nda tören düzenlendi. Törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Körfez Temsilciliği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk bırakma töreni sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Astsubay Üst Çavuş İsmail Erdoğan gerçekleştirdi.

Daha sonra öğrenciler tek tek kürsüye gelerek şiir okudu. Gaziler Günü dolayısıyla açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da, “Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Yazdığınız destanlar ile Türk Milletinin hafızasına kazınan isimleriniz, asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.