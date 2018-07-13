Körfez’de güvenli park uygulaması için çalışmalar devam ediyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yapımı devam eden ve yapılacak yeni çocuk parkları için Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Park Bahçeler Müdürü Hüseyin Demirkan ile bir araya geldi. Göreve geldikleri günden bu yana çocukların neşe içinde oynayabileceği güvenli parklar inşa etmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Baran, bu sayının da her geçen gün arttığını belirtti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, son meclis toplantısında parklarda oynayan çocukların güvenliği için 36 parka kamera sistemi takılacağını belirtmişti. Bu konuda da çalışmalar devam ederken, yapılan toplantıda yapılacak yeni park yerleri değerlendiren Başkan İsmail Baran, “Çocuklarımızın neşe içinde oynadığı yeni alanlar ile park sayımızı arttıracağız” dedi.