Körfez’de Hacet Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Körfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan bir geleneği daha canlandırıyor. Bu kapsamda unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, 21 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene tekrar yaşatıldı. Bu yıl da 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan program ile Hacet Bayramı yeniden kutlanacak. Etkinliğin gerçekleştireceğiz Yukarı Hereke Yaylasında incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Körfez Belediyesi tarafından yenilenen mesire alanında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan İsmail Baran, “21 yıl sonra Körfez ilçemizde geçtiğimiz sene yeniden Hacet Bayramımızı kutladık. Rabbim bütün hacetlerimizi kabul etsin inşallah. Geçmişi uzun yıllara dayanan bir gelenek. Bizlere düşen görev, geleneklerimize sahip çıkmak olacak. Birincisini yaptık, bir daha kıyamete kadar bu bayram kutlanacak; tekbirler, Kur’anlar okunacak, dualar yapılacak” dedi.