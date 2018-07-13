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13 Temmuz 2018 17:03

Körfez’de Hacet Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Uzun yıllara dayanan bir gelenek olan ve 21 yıl sonra ilk defa Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kutlanan Hacet Bayramı, bu sene de 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Körfez’de Hacet Bayramı hazırlıkları tamamlandı

13 Temmuz 2018 17:03


Körfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan bir geleneği daha canlandırıyor. Bu kapsamda unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, 21 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene tekrar yaşatıldı. Bu yıl da 5 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan program ile Hacet Bayramı yeniden kutlanacak. Etkinliğin gerçekleştireceğiz Yukarı Hereke Yaylasında incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Körfez Belediyesi tarafından yenilenen mesire alanında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan İsmail Baran, “21 yıl sonra Körfez ilçemizde geçtiğimiz sene yeniden Hacet Bayramımızı kutladık. Rabbim bütün hacetlerimizi kabul etsin inşallah. Geçmişi uzun yıllara dayanan bir gelenek. Bizlere düşen görev, geleneklerimize sahip çıkmak olacak. Birincisini yaptık, bir daha kıyamete kadar bu bayram kutlanacak; tekbirler, Kur’anlar okunacak, dualar yapılacak” dedi.




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