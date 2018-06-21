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21 Haziran 2018 15:05

Körfez’de kaldırımlar renklendi

KOCAELİ(İHA) – Kış ve yaz aylarındaki olumsuz hava koşullarından dolayı renk özeliğini kaybeden kaldırım taşları, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla rengarenk hale geldi.

Körfez’de kaldırımlar renklendi

21 Haziran 2018 15:05


Körfez Belediyesi, yaz ayları ile birlikte Körfez’in görünümünü daha güzel hale getirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçede genelindeki cadde ve sokaklarda kaldırım taşlarını boyama çalışmalarına başladı. Kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen kaldırım taşları Körfez Belediyesi ekipleri tarafından boyanarak yenileniyor.


Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor. İlçe içi ulaşımda oldukça önemli bir yere sahip olan bu çalışmaların, belirlenen cadde ve sokaklarda devam edeceği belirtildi.




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