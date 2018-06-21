Körfez’de kaldırımlar renklendi

Körfez Belediyesi, yaz ayları ile birlikte Körfez’in görünümünü daha güzel hale getirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçede genelindeki cadde ve sokaklarda kaldırım taşlarını boyama çalışmalarına başladı. Kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen kaldırım taşları Körfez Belediyesi ekipleri tarafından boyanarak yenileniyor.

Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor. İlçe içi ulaşımda oldukça önemli bir yere sahip olan bu çalışmaların, belirlenen cadde ve sokaklarda devam edeceği belirtildi.