Körfez’de kar sonrası yıpranan yollara bakım yapıldı

Körfez Belediyesi ekipleri, kar yağışında yollarda yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla yıpranan asfalt yüzeyleri elden geçirdi.

Körfez Belediyesi ekipleri, kar yağışında yollarda yapılan tuzlama, solüsyon ve küreme çalışmalarıyla yıpranan asfalt yüzeyleri elden geçirdi. Ekipler, don ve buzlanmaya karşı yollarda tuzlama ve solüsyon çalışması yapılarak, trafiğin sorunsuz akması sağlamıştı. Karın erimesi sonrasında yollardaki yıpranma için de ekipler sahadaydı. Yollarda oluşan çukurlar, doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler dün Çamlıtepe ve Mimar Sinan Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirildi. Yetkililer, çalışmaların bu hafta içerisinde devam edeceği ve yollardaki bozuklukların trafiğin sağlıklı akışı için düzenleneceğini söyledi.