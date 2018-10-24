Körfez'de Kariyer Günleri başladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında Yarımca Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yarımca Anadolu Lisesi öğrenciler ile ‘Kariyer Günü' etkinliği kapsamında bir araya geldi. Yarımca Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Şerbetçi, Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş'un da katıldığı etkinlikte Başkan Baran öğrencilere hem hayatından kesitler aktardı hem de tavsiyelerde bulundu. Programın sonunda da öğrenciler Başkan Baran'a sorular yöneltti. Başkan Baran, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında büyük farklar olduğunu belirterek, “Sizlerin okuması adına hem ülkemizde hem de kentimizde ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bizler zor şartlarda eğitim gördük, kendi çabamız ve gayretimiz ile bugünlere geldik. Zor diye bir şey yoktur. Biz tüm zorlukları istek ve başarıya olan inancımız ile aştık. Sizler de yeter ki isteyin, aşamayacağınız engel, başaramayacağınız zorluk kalmayacaktır” dedi.

Görev süresi boyunca Körfez'de 400 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Tabi sorarsanız beni en fazla mutlu eden yatırımlar eğitime ve gençliğe yapılan yatırımdır. Çünkü sizler bu ülkenin geleceği ve gelecekteki idareci adaylarısınız. Sizlerle bu ülke 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak. O yüzden eğitime olan desteğimizi göreve geldiğimiz günden bu yana eksiltmeden sürdürdük. Çoğu kişi için hayal gibi görünen Körfez Kampüsü'nü 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. Sanayi ve liman kenti olan Körfez için önce ‘ilim' daha sonra da spor kenti sloganı ile yola çıktık, çok şükür de bu konuda önemli kazanımlar elde ettik. Bugün kampüste yabancı dil hazırlık eğitimi veriliyor. Uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinin de gelmesiyle kampüste 5 bin öğrencimiz eğitim görecek. Sonra Hereke ve İlimtepe'de de birer üniversite daha yapacağız. Şunu da unutmamak lazım; üniversite öğrencilerine burs veren tek belediyeyiz. Her yıl ortalama 3 bin 200 öğrencimize burs veriyoruz. Bu sene de burs için başvurularımızı almaya devam ediyoruz. Şunu bilim siz üniversiteyi kazanın, bursunuz bizden" diye konuştu.

Gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak adına spor akademileri bünyesinde 4 bin 500 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Başkan İsmail Baran, hedeflerinin bu sayıyı 10 bine yükseltmek olduğunu söyledi. Başkan Baran, öğrencilerden gelen sorulara da samimi şekilde tek tek cevap verdi. Program sonrasında da okul müdürü Mustafa Şerbetçi Başkan Baran'a çiçek takdim etti. Başkan Baran'da Şerbetçi'ye ve öğrencilere 15 Temmuz Destanı kitabı ile kendi şiir kitabını hediye etti.