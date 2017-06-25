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25 Haziran 2017 17:36

Körfez’de kent bayramlaşması yapıldı

Körfez’de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması’nın adresi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ydi.

Körfez’de kent bayramlaşması yapıldı

25 Haziran 2017 17:36


Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği geleneksel Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları, Körfez Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, askeri erkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ve siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK’ların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.


Davetliler hep birlikte kahvaltı yaparken, ilk konuşmayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gerçekleştirdi. Başkan Baran, “11 ayın sultanı Ramazan’ı geri bıraktık. Bu Ramazan Bayramının bütün İslam alemlerinde coşkusu bir şekilde kutlanmasını ve mazlumların yüzlerinin gülmesini temenni ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin üzerine oynan oyunları görüyoruz. Ama burada olduğu gibi milletçe bir olduğumuz zaman, asla ve asla bu oyunlara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ise Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ederek, "Güzel bir ay idrak ettik. Ramazan ayı boyunca kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi. Vatandaşlarımızla aynı sofrada iftar açtık. Her günümüz inşallah bayram havasında geçer" dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı.




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