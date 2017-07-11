Körfez’de köy yolları yenileniyor

Kocaeli’nin Körfez ilkçesinde köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Körfez’in yollarını adeta nakış gibi yeniden işliyor. Şehir merkezindeki çalışmaların yanı sıra köylerde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Elmacık Köyü’nde bozulan yollara parke döşemesi gerçekleştirdi. Ayrıca Sevindikli Köyü’nde de boş alan asfaltlanarak otopark haline getirildi.

Elmacık Köyü’ndeki parke çalışması öncesi yol düzleştirildi ve renkli parkeler ile kullanışlı hale getirildi. Köy muhtarı ve vatandaşlar çalışma dolayısıyla ekiplere teşekkür ederken, Yukarı Hereke Radar mevkiinde ki yollarda da sıklaştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirli periyotlarla köylerdeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.