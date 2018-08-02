Körfez’de kurban yerleri için kuralar çekildi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl Kurban Bayramı öncesinde İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. 43’ü tekli 19’u çiftli olmak üzere toplam 62 satış yeri için Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya ve ekipler katıldı. Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Gökkaya, 30 dönümlük alanda Körfez’e yakışan bir kurban pazarı için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Gökkaya, “Orada 24 saat boyunca arkadaşlarımız sizlerle olacak. Hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde tamamlayacağız. Siz kurban satışlarınızı yapacaksınız bizler de en güzel hizmetin verilmesi noktasında çalışacağız. Kepçemiz, gübre çukurlarımız, ilaçlama ekibimiz orada olacak. Büyükşehir Belediyemiz şu an itibariyle alanda tüm ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Karasinekle mücadele kapsamında çadır içlerinde de ilaçlama yapacağız. Alanda 6 adet gübre çukuru oluşturduk. Sizden ricam gübreleri buralara dökmeniz. Biz burayı sürekli ilaçlayacağız ve karasinekle mücadele için bu önemli” ifadelerini kullandı.

Kura çekimine ilgi gösteren esnaf, yapılan hazırlıklardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.