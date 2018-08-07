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07 Ağustos 2018 12:37

Körfez’de kurumlar arası birliktelik devam ediyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki tüm kamu kurumlarına desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Körfez’de kurumlar arası birliktelik devam ediyor

07 Ağustos 2018 12:37

Bu kapsamda Körfez Devlet Hastanesi’ne Evde Bakım Hizmetlerinde kullanması için 1 araç desteğinde bulunuldu.


Körfez Belediyesi tarafından hibe edilen araç, Körfez Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. Teslim törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Başhekim Dr. Ahmet Sarıışık ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ve hastane çalışanları katılım sağladı. Belediye olarak 4 yılda 100 yeni aracı filosuna katarak araç kiralama yöntemine son veren Körfez Belediyesi, yerelde hizmet yapan tüm kamu kuruluşlarına tam destek veriyor. Bu çerçevede Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Sarıışık arasında kurumun hizmetine verilen araç için protokol imzalandı.


Verilen desteklerle hizmetin kalitesini artırdığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, “Başkanımız İsmail Baran’ın talimatları doğrultusunda eğitim, sağlık, sosyal sorumluluk gibi birçok başarılı çalışmayı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün de önemli bir hizmete destek olmanın gururunu ayrıca yaşıyoruz. Milletimiz için gecesini gündüzüne katan sağlık personelimize bu yeni araç hayırlı uğurlu olsun” dedi.


İlçedeki tüm kurum ve kuruluşlara verdiği destek ile hizmet kalitesinin arttığını ifade eden Başhekim Dr. Ahmet Sarıışık, “Halkımıza daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmemiz için yerel anlamda destek görmemizin bizim için motive edici bir anlamı var. Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran, idarecilerimiz ve belediye çalışanlarına hastanemiz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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