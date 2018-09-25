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Körfez'de mazgallar yenilendi

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki zarar gören ve kırılan mazgalları yeniliyor.


Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde zarar gören ve kırılan mazgallar için yenileme çalışması başlattı. Vatandaşların talepleri ve ekipler tarafından belirlenen alanlarda yapılan çalışmalar ile kırılan ve zarar gören mazgallar yeni mazgallar ile değiştirildi.


Yetkililer mazgal ve rögar kapakları konusunda vatandaşlardan gelen ve ekipler tarafından belirlenen alanlara anında müdahale edildiğini belirterek, "Özellikle akşam saatlerinde olumsuz bir durumun yaşanmaması için ‘mobil' ekiplerinin bu tür durumlarda anında müdahale gerçekleştiriyor" dedi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırılan mazgallar değiştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip de mazgalların temizlik işlemini sürdürüyor.

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