Körfez'de meclis toplandı

Körfez Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, yoklama ve ekim ayına ait karar özetinin oylanması ile başladı. 7 madde tek tek görüşülerek karara bağlandı. 2019 Mali Yılı Belediye Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edilirken, Hacıosman Mahallesi, 309 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde uygulama imar planı değişikliği meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Dört yıldır yapılan yatırımlar Körfez ilçesini ülke çapında marka haline getirdiği, bu yatırımların ve çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Dilek ve temenniler kısmında soru-cevap kısmı yapılırken, bir sonraki meclis tarihi 4 Aralık 2018 olarak olarak belirlendi.