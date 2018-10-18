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Körfez'de metruk binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, 2018 yılı içerisinde güvenlik açısından tehdit oluşturan 130 metruk binanın yıkımını tamamladı.


Körfez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesine dayanarak şehrin çeşitli noktalarındaki metruk binaları yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşların rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor.


Çalışmaların kararlılıkla süreceğini anlatan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı her şeyden çok daha önemli ve önceliklidir. Amacımız, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Körfez inşa etmek. İlçemiz metruk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşlarımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz” dedi.

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