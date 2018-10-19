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Körfez'de Muhtarlar Günü unutulmadı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, muhtarları ağırladı.


İlçe sınırları içerisinde yer alan her mahalle muhtarı ile her zaman iç içe ve birlikte istişare içerisinde çalıştıklarını bildirdi


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Muhtarlar Günü' dolayısıyla muhtarları ağırlayıp, hem günlerini kutladı hem de taleplerini dinledi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve Körfez Belediyesi Muhtarlar Koordinatörü Özcan Efe'nin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan İsmail Baran, “Muhtarlarımız her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim fahri meclis üyelerimiz. Her zaman yanınızdayız. Muhtarlarımızın emeği ve gayreti göz ardı edilemez. Vatandaşımızın bir sorunu olduğunda ilk muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Yaptığınız görevin zorluğunun ve görev süresince neler yaşadığınızın farkındayız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Dernek Başkanı Yusuf Yanar, konuşma sonrası Başkan Baran'a çiçek takdim etti.

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