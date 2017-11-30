Körfez’de okullar boyanıyor

Körfez Belediyesi, eğitime kurumların ihtiyaçların karşılanması noktasında desteklerine devam ediyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda yaz boyunca eksiklikleri giderilen okullar için boyama çalışması başlattı. Gri, eskimiş ve yıpranmış duvarlar ekipler tarafından önce elden geçiriliyor ardından ihtiyaçları doğrultusunda iç ve dış cephe boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların periyot çerçevesinde devam edeceğini belirten ekipler son olarak Tevfik Fikret İlkokulu’nda dış cephe, General Edip Bayoğlu İlkokulu, Kışladüzü İlkokulu ve Petkim Ortaokulu’nda da iç cephelerde boyama çalışması yürüttü.