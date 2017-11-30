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30 Kasım 2017 12:57

Körfez’de okullar boyanıyor

Eğitime sadece 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımda bulunan Körfez Belediyesi, eğitim kurumlarına desteğini de ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüyor.

Körfez’de okullar boyanıyor

30 Kasım 2017 12:57


Körfez Belediyesi, eğitime kurumların ihtiyaçların karşılanması noktasında desteklerine devam ediyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda yaz boyunca eksiklikleri giderilen okullar için boyama çalışması başlattı. Gri, eskimiş ve yıpranmış duvarlar ekipler tarafından önce elden geçiriliyor ardından ihtiyaçları doğrultusunda iç ve dış cephe boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların periyot çerçevesinde devam edeceğini belirten ekipler son olarak Tevfik Fikret İlkokulu’nda dış cephe, General Edip Bayoğlu İlkokulu, Kışladüzü İlkokulu ve Petkim Ortaokulu’nda da iç cephelerde boyama çalışması yürüttü.




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