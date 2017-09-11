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11 Eylül 2017 11:08

Körfez’de okulların eksikleri gideriliyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki okulların eksiklerini gidererek eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyor.

Körfez’de okulların eksikleri gideriliyor

11 Eylül 2017 11:08


Körfez Belediyesi, ilçede eğitim kurumlarının eksiklerini giderme noktasında yaz ayları boyunca sürdürdüğü çalışmaları devam ettiriyor. Okulların çevre düzenleme işlemleri, boyama ve tadilat işlemlerini devam ettiren ekipler, tüm çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirtti. Ekipler son olarak Yarımca İlkokulu ve Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde çalışma yürüttü.


Öğrencilerin daha iyi koşullarda öğrenim görmesini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, okulların iç ve dış temizliği, parke taşı döşenmesi, boyama ve diğer eksiklerin giderildiğini belirten ekipler, “Yaz tatili başında okullarda başlattığımız çalışmalar birçok alanda devam ediyor. Okulların çevre duvarlarını tamamladık. Şimdi boyama, çevre temizliği ve ufak tadilat işlemleri yürütülüyor” ifadelerini kullandı.




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