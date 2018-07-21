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21 Temmuz 2018 09:51

Körfez’de otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatmaya başlandı.

Körfez’de otobüs durakları güneş enerjisi ile aydınlatılıyor

21 Temmuz 2018 09:51


Körfez Belediyesi, bazı bölgelerdeki otobüs duraklarına şebeke elektriği ile hiçbir bağlantı bulunmayan güneş enerjili sistem entegre ediyor. Gün boyu güneş enerjisini depolayan sistem, havanın kararmasıyla birlikte lambaların yanmasını sağlıyor. Uygulama ilk olarak İlimtepe Mahallesi Atakent Konutları önündeki durakta hayata geçirildi.


Körfez Belediyesi yetkilileri, uygulamanın belirlenen noktalarda hayata geçirileceğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde direk duraklarda da bu uygulamayı hayata geçirerek yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı. Bölgedeki vatandaşlar da Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Geceleri gerçekten otobüs bekleyen vatandaşlar için sıkıntı oluyordu. Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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