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Körfez'de oyun parklarına temizlik

Körfez Belediyesi, oyun gruplarını çocukların sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla temizleyerek hijyenik hale getirdi.


Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki parklardaki oyun gruplarında temizlik ve hijyen çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda oyun grupları temizlenirken, etraftaki yazılar da silindi. Yetkililer, “Tamamen temizlik işlemine yönelik kurduğumuz yeni bir ekip ile düzenli periyodlarla oyun gruplarının temizliklerini gerçekleştiriyoruz" dedi.


Temizlikle birlikte dezenfeksiyon işleminin de yapıldığını belirten yetkililer, “Köpük makinesiyle önce oyun gruplarına uygulanıyor daha sonra fırçalarla temizleniyor. Son olarak basınçlı makineler ile temizleme işlemi yapılıyor. Temizlik işlemi ardından çocuklarımız oyun gruplarını kullanmaya devam edebilir. Hiçbir sakıncası yok” ifadelerini kullandı.

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