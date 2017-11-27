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27 Kasım 2017 17:11

Körfez’de problemlere anında çözüm üretiliyor

Körfez Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu noktalara anında müdahale ederek, problemleri için çözüm üretiyor.

Körfez’de problemlere anında çözüm üretiliyor

27 Kasım 2017 17:11


Körfez Belediyesi ekipleri, soğuk ve yağışlı havalar öncesinde ilçe genelinde sorunların giderilmesi noktasında geniş bir yelpazede hummalı bir çalışma yürütüyor. Yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ekipler, alt yapı sorunu olmayan güzergahlarda asfalt ve parke çalışması da yapıyor. Acil Müdahale Ekipleri de yolları ring halinde tarayarak bozuk noktalara müdahalede bulunuyor. Ekipler, son olarak Çamlıtepe Mahallesi’nde kış öncesinde bozulan yollardaki tamirat çalışmalarını tamamlarken, Güney Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi’nde de kaldırım ve parke düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle muhtarları da çalışmaları yerinde takip ederek, mahalle içlerinde aksama yaşanan noktaları ekiplere aktardı.




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