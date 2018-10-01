Körfez'de sanat gecesi

Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği'nin düzenlediği Şairler ve Ozanlar Buluşması'na Körfez ev sahipliği yaptı.

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe'de hayata geçirilen ve Aşık Mevlüt İhsani'nin adının verildiği Aşıklar Çadırı, Kocaelili şair ve ozanları ağırladı. Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen “Kocaeli Şairler ve Ozanlar Buluşması” etkinliğine; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Dernek Başkanı Osman Nuri Koçak ve yönetimi ile çok sayıda şair, ozan ve edebiyat tutkunu katıldı.

Gecede ilk olarak söz alan Dernek Başkanı Osman Nuri Koçak, “Bir arada olmamıza vesile olan Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran'a teşekkür ediyorum. Kendisi sanata, kültüre, edebiyata ve ozana değer veren bir belediye başkanı. Bu konuda çok şanslıyız. Ozanlar buluşmamızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Katılan, destek veren ve burada olan herkese teşekkür diyorum” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da milli kültüre sahip çıkmanın önemli olduğunu belirterek, “Ozanlar ve şairlerimize hak ettiği değeri millet olarak verdik, vermeye de devam edeceğiz. Körfez Belediyesi olarak da her zaman yanlarındayız. Ozanlarımıza yani tarihi değerimize sahip çıkmak gerekir. Bizlerin de naçizane yazdığı şiirler var ama ustalarımızın yanında bizler çırak sayılırız. Gönül olmadan, sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Şairlerimizin gönül deryasında inciler dökülesi, irfan dolu sözleri takdire şayandır. Kendilerine sonsuz saygılarımız var” şeklinde konuştu. Başkan Baran daha sonra kendi yazdığı şiirleri okudu. Konuşmaların ardından Aşıklar Çadırı'nda şairler şiir okudu, ozanlar türkü söyledi.