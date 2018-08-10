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10 Ağustos 2018 17:22

Körfez’de sivrisinekle mücadele

Körfez Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sivrisineklerin üreme alanları olan su birikintilerine karşı mücadele başlattı.

Körfez’de sivrisinekle mücadele

10 Ağustos 2018 17:22


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerin üremelerini engellemek için özellikle bahçelerde sulama amaçlı kullanılan birikmiş suları boşaltıyor. En küçük su birikintisinde üreyen ve evrelerini tamamlayan sivrisineklerle mücadele kapsamında özellikle bahçelerde yer alan su bidonlarını kaldıran Zabıta ekipleri, vatandaşları konu hakkında bilgilendirdi.


Kirazlıyalı ve Esentepe Mahallesi’nde çalışmaların devam ettiğini belirten ekipler, “Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde zabıta ekiplerimiz ortak çalışma yürütüyor. Amaç; sivrisineklerin üreme alanları olan su birikintilerini, ortadan kaldırmak. Çünkü sivrisinek, yumurtalarını ağzı açık su kaplarına, varillere bırakıyor ve ortalama bir hafta sonra o yumurta uçkun sivrisinek haline geliyor” ifadelerini kullandı.




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