Körfez'de sokak hayvanları unutulmadı

Körfez Belediyesi tarafından ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için hazırlanan evler büyük beğeni topladı.

Ortaya koyduğu duyarlılık ve farkındalık projeleriyle büyük takdir kazanan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çok sevdiği sokak hayvanlarını unutmadı. Yetkili personel tarafından günlerce süren çalışmalar sonucunda, hayvanlar için hazırlanan ‘evler' hayvanseverlere ve vatandaşlara tanıtıldı. Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler binasında yapılan program büyük ilgi gördü. Sokak hayvanlarına verdiklerini değeri ifade eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Daha önce de bu projeyi ilçemizin gönüllü hayvan severleriyle birlikte yapmıştık. Can dostlarımız için köpek evi, kedi evi ve kuş yuvası hazırladık. Dünya Hayvanlar Günü'nü anlamlı bir hale getirerek, yuvaları teslim etmek istedik. Artık yavaş yavaş kış ayına giriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar can dostlarımız üşümesin ve aç kalmasın diye. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, can taşıyan tüm hayvanlara dostça yaklaşmaları. Lütfen hayvanlarımızı sevgisiz bırakmayalım” dedi.