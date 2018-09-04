Körfez’de su hattı yenileniyor

Genel Müdür Ali Sağlık’a Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Altay ve Körfez Şube Müdürü Alper Engin’de eşlik etti. Toplantıda tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar konuşuldu. 12 mahallede 433 kilometrelik hattın yenileneceği bunların 259 kilometre içme suyu, 143 kilometre kanalizasyon ve 31 kilometre yağmur suyunun olduğu belirtildi.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Baran, Körfez’i altyapısı ve üst yapısı ile örnek bir kent haline getirmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti. Başkan Baran, "İSU Genel Müdürümüz Ali Sağlık beyefendi ve değerli arkadaşlarımıza ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kentimizin 12 mahallesinde 3 yıl boyunca sürecek çalışmaların ardından Körfez rahat bir nefes alacak. Yapılan çalışmaların ardından ise belediye olarak zaman kaybetmeden sokaklarımızı ve caddelerimizi asfaltla kaplıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çalışmaları takip ediyor, halkımızın bu çalışmalarda en az şekilde etkilenmesi amacıyla büyük özen ve gayret gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan Yukarı Hereke bölgesinde taş ocaklarının geçiş güzergahı ve vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Küllük Mevkiinde, Körfez Belediyesi tarafından yeni yol yapımı için çalışmalar başladı. Hereke bölgesinde yoğun olarak kullanılacak olan yol için, ekipler tarafından ilk kepçe vuruldu, temel kazımı başlatıldı. Bölgeyi rahatlatacak olan alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen yol çalışmaları, Başkan İsmail Baran’ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde İlimtepe’de başlatılan yol genişletme çalışmasının ardından, Hereke Küllük mevkiinde de startı verilen yeni yol yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.