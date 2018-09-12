Körfez'de tasarruf

Körfez Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ‘tasarruf tedbirleri' kapsamında kiralık araç dönemini tamamen sona erdirdi, kendi öz kaynaklarıyla belediyeye 100 yeni araç kazandırdı.

Türkiye, yakaladığı büyümeyi sürdürmek için bir taraftan yatırımlara ağırlık verilirken bir taraftan da enflasyonla mücadele etmeyi sürdürüyor. Körfez Belediyesi de bu kapsamda bir yıl önce başlattığı tasarruf tedbirlerini sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatları sonrasında göreve gelir gelmez belediye bünyesindeki kiralık araçların sayısı önce azaltıldı, geçtiğimiz yıl itibariyle de tamamı sona erdirildi. Körfez Belediyesi, kiralık araçların sona erdirilmesi sonrasında tamamı kendi öz kaynaklarıyla olmak üzere bu süreçte 100 yeni aracı bünyesine kattı. Tamamı yerli üretim araçlar, Körfez'in hizmetine sunulurken, kamu harcamaları da azaltıldı. Kiralık araçlar dışında ömrünü tamamlayan araçlar Makine Kimya'ya teslim edildi ve bu kapsamda da belediye bünyesine gelir elde edildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da kiralık olarak kullandığı makam aracını 9 ay önce teslim etti ve belediyenin kendisine ait olan resmi plakalı aracı kullanmaya başladı. Başkan Baran, “Binali Yıldırım Bey'in Başbakanlığı döneminde tasarruf tedbirlerini almaya başladık. Kiralık araç dönemini de o zaman bitirdik, kapattık bu kapıyı” dedi.