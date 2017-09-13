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13 Eylül 2017 13:35

Körfez’de tehlike arz eden binalar yıkılıyor

Körfez’de metruk halde bulunan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden binalar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımları gerçekleştiriliyor.

Körfez’de tehlike arz eden binalar yıkılıyor

13 Eylül 2017 13:35


Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen binaların yıkımları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımları gerçekleştiriliyor. Son olarak Tütünçiftlik bölgesinde yıkım yapan ekiplerin hedefi, bölgedeki vatandaşların güvenliğini sağlamak. İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine harekete geçen yetkililer, metruk yapılarda kötü durumların oluşmaması için bina sahiplerinin de rızası ile metruk yapılar yıkılıyor.


Körfez Belediyesi yetkilileri, sahipsiz ve bakımsız yapıların halkın güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek, “Başkanımızın hedefi, daha yaşanabilir bir Körfez inşa etmek Kimi yapılar senelerdir olduğu gibi bekliyor. Üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı gibi, bölge insanı için büyük tehlike arz ediyor. Biz de vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.




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