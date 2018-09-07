Körfez’de tehlike saçan metruk yapı yıkıldı

Körfez Belediyesi, kentin çeşitli noktalarındaki metruk (terk edilmiş) rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor. Uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşların rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

Son olarak Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde imara uygun olmayan ve rahatsızlık oluşturan metruk binanın yıkımını büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin nezaretinde yapılan yıkımın ardından çıkan moloz ve atıkları ortadan kaldırıldı. Daha sonra ekipler bölgenin temizliğini de yaparak çalışmaları sonlandırdı. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.