Körfez’de temizlik çalışmaları yapıldı

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu gece saatlerinde ilçenin sokaklarında yıkama faaliyeti yürüttü. İlçede iki farklı noktada temizlik çalışmasına başlayan ekipler, tazyikli su ile çarşı merkezinde bulunan tüm cadde ve sokakları yıkayarak yollarda biriken kum, çamur ve benzeri atıkları temizledi.

Ekipler ilk olarak Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ana arterlerde yıkama faaliyeti yürüttü. Önceden broşür ve anonslarla yapılan duyuru sonrası araç parkına izin verilmeyen caddelerde, sabunlu su ile yıkama gerçekleştirildi. Yetkililer, "Çalışmalara gece geç saatlerde başlayan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarına kadar temizlik çalışmalarını sürdürdü" ifadelerini kullandı.