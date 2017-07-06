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06 Temmuz 2017 13:04

Körfez’de Temmuz ayı meclisi yapıldı

Körfez Belediyesi’nin olağan Temmuz ayı meclis oturumu, Körfez Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Körfez’de Temmuz ayı meclisi yapıldı

06 Temmuz 2017 13:04


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ile başladı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı Temmuz ayı meclis oturumunda komisyondan gelen raporlar oy birliği ile kabul edildi.


Gündeme dair maddelerin kısa sürede görüşülerek karara bağlandı meclis toplantısında 7-9 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Altın Kiraz Festivali ile ilgili olarak bilgiler veren Başkan İsmail Baran, tüm Körfezlilere davette bulunarak etkinliğe katılmalarını istedi. Başkan Baran daha sonra meclis üyelerinin ilettiği konulara tek tek cevap verdi, önerilerini dinledi.


Ağustos ayı meclis toplantısının 3 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.




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