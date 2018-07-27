Körfez’de U-12’lerin turnuvası başlıyor

Kura çekimi programında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Spora yapılan yatırımlar devam edecek” dedi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Spor Akademileri U-12 Futbol Turnuvası için kura çekimi gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimine; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Spor Koordinatörü Metin Özkan, Spor Koordinatörü Metin Özkan, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu ve kulüp yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

Kocaelispor ve Körfez Spor gibi kulüplerin de içerisinde bulunduğu 28 takımın yer alacağı turnuvanın önemine değinen Spor Koordinatörü Metin Özkan, desteklerinden dolayı Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş da ‘Sporun Başkenti Körfez’ diyerek yola çıktıklarında buna inandıklarını belirterek, “Başkanımızın da desteği ile geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da gençlerin sporla, sanatla ve edebiyatla uğraşmasının önemli olduğunu belirtti. Baran, “Onların vatanına, milletine hayırlı bir evlat olması noktasında spor önemli bir etken. Sporla iştirak eden çocuklarımızın sosyal hayatta çok daha etkin ve başarılı olduğunu görüyoruz. Tabi spor akademilerinde onlara sadece spor eğitimi vermiyoruz, sosyalleşmelerini de sağlıyoruz. Bizim gençliğimizde bu imkanlar gerçekten yoktu. Körfez’de spor anlamında gerçekten güzel hizmetler veriyoruz. Çocuklarımızın geldiği noktayı gördükçe de bununla gururu duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu gerçekten spora gönül veren bir isim. Tüm belediye başkanlarımız da spora büyük hizmetler veriyor. Kocaeli bu konuda şanslı” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi. 28 takımın yer alacağı turnuva ise 1 Ağustos’ta başlayacak” dedi.