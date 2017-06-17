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17 Haziran 2017 10:09

Körfez’de unutulan değerler yaşatılacak

Körfez’de unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan Hacet Bayramı, Körfez Belediyesi tarafından yeniden yaşatılacak.

Körfez’de unutulan değerler yaşatılacak

17 Haziran 2017 10:09


Yağmur Duası olarak da adlandırılan Hacet Bayramı, Körfez’de ilk olarak 1800’li yıllarda kutlanmaya başlanarak 1900’lü yılların ortalarına doğru da devam etti. Daha sonra unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, Körfez Belediyesi tarafından yeniden yaşatılacak. Hereke’de Yayla Türbesi’nin bulunduğu alanda gerçekleştirilecek olan Hacet Bayramı için Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bölgede incelemelerde bulundu.


Konu hakkında bilgi veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran “Körfez Belediyesi olarak, tarihi eserlere sahip çıkıyor ve bu eserleri ayağa kaldırıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda bunun pek çok örneğini gösterdik. Tabi sadece yapıları değil, unutulan kültürel değerlerimizi de yaşatacağız” ifadelerini kullandı.




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