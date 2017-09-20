Körfez’de yeni imar yolları açılıyor

Sürekli gelişen Körfez’de geleceğe dönük yatırımlarını planlıyor. Konutlaşmanın ve yapılaşmanın arttığı bölgelerde daha inşaat aşamasında vatandaşlara kolaylık sağlayabilmek adına imar yolları açılma işlemleri tamamlanıyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yukarı Hereke’de Karanlık Dere bölgesinde çalışma yürüttü. Bölgede yeni imar yolları açılırken, çevre evlerin güvenliği için de istinat duvarı çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çalışma yürütüldüğünü belirtti.