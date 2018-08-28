Körfez’de yol çalışmaları sürüyor

Vatandaşın ulaşımda rahat nefes almasını hedefleyen Körfez Belediyesi, İlimtepe’de başlattığı yol genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışma sonucunda, İlimtepe bölgesinde ulaşımı kolaylaşacak. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlimtepe Mahallesi’nin yanı sıra, diğer mahallelerde de asfalt serim, yol bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Körfez ilçesinde dört koldan yatırım ve hizmet ağının devam edeceğini belirttiler.

Öte yandan, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Körfez Belediyesi, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde boyama çalışmalarını geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaldırımlar rengarenk hale getirilirken, Körfez’in tarihi değerleri ressamlar tarafından duvarlara resmedildi. Ekipler belirli aralıklarla yürüttüğü çalışmalar kapsamında son olarak sanayi sitesi mevkiinde bulunan hemzemin geçitte boyama çalışmalarını gerçekleştirdi.