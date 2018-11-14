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Körfez'deki camilere 3 milyonluk destek

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki cami, cemevi ve derneklerin eksiklerinin giderilmesi amacıyla bugüne kadar 3 milyon liralık destek verildi.


Körfez'de ilçe genelindeki cami ve kuran kurslarının ihtiyaçları giderilmesi amacıyla Körfez Belediyesi tarafından verilen destekler sürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda cami ve kuran kurslarından gelen tadilat taleplerine cevap vererek gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Kent merkezindeki ve köylerdeki camilerin yanı sıra cemevi, kuran kursları ve cami derneklerine de gerekli tadilat ve tamirat desteği veriliyor. Bu kapsamda verilen destekler ile ibadethanelerde 4 yılda 3 milyon liralık tadilat ve tamirat çalışması yapılarak binalar daha modern hale getirildi.

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