Körfez'deki camilere 3 milyonluk destek

Körfez'de ilçe genelindeki cami ve kuran kurslarının ihtiyaçları giderilmesi amacıyla Körfez Belediyesi tarafından verilen destekler sürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda cami ve kuran kurslarından gelen tadilat taleplerine cevap vererek gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Kent merkezindeki ve köylerdeki camilerin yanı sıra cemevi, kuran kursları ve cami derneklerine de gerekli tadilat ve tamirat desteği veriliyor. Bu kapsamda verilen destekler ile ibadethanelerde 4 yılda 3 milyon liralık tadilat ve tamirat çalışması yapılarak binalar daha modern hale getirildi.