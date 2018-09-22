Körfez'den Azez' yeni okul

Körfez Belediyesi, Suriye Azez'de terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılan okulun yerine 550 öğrenci için yeni eğitim yuvası yaptı. Başkan Baran, “Okulu ilk gördüğümüzde yüreğimiz burkulmuştu. Şimdi çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu” dedi.

Körfez Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrasında yıkılan Azez'in Türkmen köyü Burakatı Köyü'ndeki okulun yenilenmesi için meclis kararı almış, karar tüm üyelerin oy birliği ile kabul edilmişti. İHH ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında 7 derslikli ve 380 öğrenci kapasiteli Burakatı Köy Okulu tamamlandı ve düzenlenen törenle hizmete açıldı. 380 öğrenci kapasiteli okulda ikili öğretim ile toplam 550 öğrenci eğitim görecek.

Suriye'nin Azez kentindeki açılışa Körfez'den de geniş bir heyet katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Levent Yılmaz, AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, daire müdürleri, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, STK temsilcileri ve basın mensupları kafilede yer alırken; Kilis Vali Yardımcısı ve Azez koordinatörü Hakan Yavuz Erdoğan da açılışa katıldı. Okul açılışı ile birlikte düzenlediği çocuk şenliğine; çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Körfezli heyet açılış öncesi ilk olarak İHH'ın Kilis'teki lojistik merkezine geçti ve Körfez'den bölge için yola çıkan TIR'ları karşıladı. Yardım tırları önünde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez Belediyesi olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra Azez'e geçen heyet, okulun açılışının gerçekleştirileceği Burakatı Köyü'ne geçti. Suriyeli minikler heyeti Türk bayrakları ile karşılarken, bir yandan da düzenlenen eğlence ile tekrar çocuk olduklarını hatırladılar.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Suriye'deki müslüman kardeşlerimizin uğramış oldukları gerçekten büyük bir yıkım. Suriye'de yerle yeksan olmuş her taraf özellikle bu Azez bölgesinde Türkmen kardeşlerimizin nüfusça yoğun olduğu bir bölge. Bu köyümüzde Barakatı köyümüzde okulumuz tamamen harap olmuştu. Biz burada 7 derslikli okulumuzu yani 380 öğrenci kapasiteli okulumuzu inşa ettik. Keşke imkânlar olsa buraya daha çok yatırım yapabilsek” dedi.

Suriye'de barış ve huzur ortamının sağlanmasını dileyen Baran, "Gönlümüz tez zamanda Suriye'de her şeyin normale dönmesini ve ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşimizin de bir an önce ülkelerine dönmelerini ve kendi vatandaşlarında hür ve müreffeh bir şekilde yaşamalarını arzu ediyorum. Burada yavrularımızın ne zor şartlarda eğitim gördüklerini ve ne zor şartlarda yaşadıklarını gördük. Bugün burada elbette ki hem mutlu olduk hem de tabi o ülkemizin adeta 50 sene önce ki andıran yapıyı görünce aynı zamanda gönlümüzde burkuldu. İnşallah Suriye'nin eski günlerine kavuşmasını ve ülkemizin içinde bulunduğu o güzel şartları yakalamalarını temenni ediyorum. Çocukların yüzünde ki tebessüm ve mutluluğu görünce bizde mutlu olduk. İnşallah onları mutlu etmek için yeni yeni hizmetler konusunda yardımcı olacağız. Yaptığımız çalışmalara ve belli ilave çalışmalar talebinde bulundular İnşallah onlara da o konuda yardımcı olma sözü verdik. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyuran peygamberin ümmetiyiz” ifadelerini kullandı.

Okul hayali gerçekleşen Suriyeli Yahya ise Başkan İsmail Baran'a teşekkür etti. “Sonuna kadar okuyacağım” diyen Yahya, “DEAŞ'ın geldiğini görünce gittik buradan. Çadırlara gittik. Okulumu yıktılar. Okumayalım diye okulumuzu yıktılar. Günümüzü oyun oynayarak geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla çok seviniyoruz, okula gidiyoruz, oyun oynuyoruz. Allah razı olsun okulumuzu yapanlardan. Doktor olmak istiyorum” dedi.

Körfez Belediyesi tarafından ayrıca okuldaki çocuklara kırtasiye yardımı yapılırken, şenlik kapsamında da tüm çocuklara futbol topu dağıtıldı. İkbal Gürpınar ve Sena Demirci gibi isimlerin de katıldığı şenlikte, akrobasi gösterisi de vardı. İHH yetkilileri de Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a bölgeye kazandırılan okul dolayısıyla teşekkür etti. Heyet daha sonra bölgedeki kampları ve yapılan çalışmaları inceledi.