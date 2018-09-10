Körfez'den mazgal temizliği

Körfez Belediyesi, son bahar öncesinde ilçe genelindeki yağmur suyu hatları ile mazgalların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Son bahara girilmesi ve yağışların artacak olması nedeniyle yağmur suyu mazgallarının temizlemek adına başlatılan çalışmalar kapsamında İSU ekiplerinin de desteğiyle mazgallarda biriken yaprak, çamur ve atıklar kaldırılarak temiz hale getirildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, ekiplerin yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirdikleri mazgal temizliklerine, bahar aylarına girilmesiyle birlikte hız verildiğimi belirterek, "Gerek yağmurlarla birlikte mazgallara dolan çöpler, ağaçlardan düşen yapraklar ve toprak, mazgalların içini dolduruyor. Biz de olumsuzlukların önüne geçmek adına rutin olarak bu çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.