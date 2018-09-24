Körfez'den sıkı denetim

Körfez Belediyesi tarafından asansörlere yönelik yapılan denetimler kapsamında kontrolden geçen 409 asansörden yönetmeliğe aykırı olan 9'u mühürlendi

Körfez Belediyesi tarafından ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği' doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. 2018'in ilk 8 ayında ekipler 409 asansörü denetledi. Denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı-kullanılamaz, sarı-güvensiz, mavi-hafif kusurlu ya da yeşil-güvenli etiket yapıştırılarak belirlendi. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Körfez'de denetimi yapılan asansörlerden 201'ine yeşil etiket verilirken, 160'ına mavi etiket ve 3'üne sarı etiket verildi. 9 asansör de ‘kırmızı' etiket yapıştırılarak mühürlendikten sonra hizmetten men edildi.

Yetkililer, denetimlerim Körfez genelinde devam ettiğini belirterek, bu konuda her türlü yasal yaptırımın uygulandığını açıkladı.