Körfez’e 100 araçlık dev filo

Körfez Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmetleri verebilmek için satın aldığı yeni iş makineleri ile araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. 2017 yılında 62 yeni aracı öz kaynaklarıyla bünyesine katan Körfez Belediyesi, son olarak 38 aracı daha bünyesine kattı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Hizmetler Alanında düzenlenen törene Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, başkan yardımcıları Selahattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli, İsa Taş, Levent Yılmaz ve Sait Çalık, AK Parti Körfez İlçe yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk olarak konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 4 yılda Körfez’de 100 yeni araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Baran, “Göreve gelirken Körfez Belediyesi olarak kiralık araçlar yerine kendimize ait araçlarla hizmet üreteceğimizi belirttik. Bu kapsamda da 50 ayda belediyemize 100 araç kazandırdık. Vaadimizi yüzde 90 oranında gerçekleştirdik. Sadece Devlet Malzeme Ofisi’nden kiraladığımız az sayıda araç var. Onları da kendi bünyemize katacağız. Bu sayede Körfez’de hizmet üreten tüm araçlar Körfez Belediyesi’nin kendi aracı olacak” dedi.

“Yeni Türkiye’ye yakışan artık bu” diyen Başkan Baran, “Güçlü belediyecilik için belediyelerimizin araç kiralama değil, kendi araçlarını kullanması gerektiğine inandık. İşte 4 yılda 100 yeni araç kazandırdık. Genç bir ekibiz. Bu genç filo ile Körfezimize daha iyi hizmet edecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Toplamda 22 milyon liralık bir yatırım ile araçları bünyemize kattık. 4 yılda 400 milyon liralık yatırım yaparken, hem bu araçları bünyemize kattık hem de 75 milyon lira eski borç ödedik. Büyümeye devam edeceğiz. Bugün Körfez’de değişim oluyorsa; başarılı projeler üretiliyorsa bunda hepinizin emeği var. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Körfezi güzelleştirirken geliştiren bir anlayışa sahibiz. Bu araçlarımız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar edildi, araçlar ise Körfez’de konvoy eşliğinde tur attı.