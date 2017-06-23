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23 Haziran 2017 18:03

Körfez’e 40 bin ton asfalt

Körfez Belediyesi ilçe genelinde yılsonuna kadar 40 bin ton asfalt serimi için çalışmalara başladı.

Körfez’e 40 bin ton asfalt

23 Haziran 2017 18:03


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay yapılan 2017 yılında kullanılmak üzere 40 bin ton asfalt alımı için ihale gerçekleştirmişti. İhale sonrasında çalışmaların başlangıcı yapıldı. İlk asfalt serimi ise uzun zamandır alt yapı çalışmalarının devam ettiği Kışladüzü oldu. İSU tarafından yapılan alt yapı çalışması sonrasında ekipler asfalt serimine başladı.


Kışladüzü Mahallesi Akasya Caddesi’nde çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası Körfez genelinde asfalt çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Kışladüzü Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Üst yapı çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Baran, “Uzun zamandır devam eden alt yapı çalışmaları sona erdi, üst yapı çalışmalarına başladık” dedi. Başkan Baran geri kalan yolları Bayramdan sonra tamamlayacaklarını belirterek, “Bayramdan hemen sonra da geri kalan yollarımızı tamamlayacağız. Bu çalışmayla Kışladüzü Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını tamamlamış olacağız. Asfaltlanmamış yolumuz kalmayacak” açıklamalarını yaptı.




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