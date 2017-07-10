Körfez’e iki yeni işletme daha

İlk açılış Yeniyalı Mahallesi’ndeki Yarımca Küçük Sanayi Sitesi için bulunan İbrahim Kaya’nın firması oldu. Açılışa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alaattin Alpergil ve davetliler katıldı. Başkan Baran, yaptığı kısa konuşmada yeni işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İkinci açılış ise Kirazlıyalı Gazi Mustafa Kemal Caddesi’ndeki pastane oldu. İşletmeciliğini Mehmet Engin’in üstlendiği şubenin açılışa Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ve meclis üyeleri, Saadet Partisi eski İlçe Başkanı Recep Sarıdoğan ile Altınoluk Pastanelerinin sahipleri İbrahim ve Orhan Bıyıklı da katıldı.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, yeni açılan işletmenin hayırlı olmasını dileyerek, “Kirazlıyalı her gün daha da canlanıyor. Ve açılan her işletme bu canlanmayı daha da arttıracaktır. Kirazlıyalı’ya bu yeni işletmeyi kazandıran Mehmet Engin’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından işletmenin kurdelesini kesildi.