Körfez'e modern ve güvenli parklar kazandırıldı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, 4,5 yıllık süre içerisinde 130'a çıkarılırken, mevcut parkların 80'ni de modernize edilerek kamera sistemleri ile güvenli hale getirdi

Körfez'de bulunan 80 adet parkın modernizasyonunu Körfez Belediyesi ekiplerince yapıldı. 4.5 sende ilçedeki park sayısını 130'a çıkarak belediye ekipleri, tamamlanan parkları Körfezlilerin hizmetine sundu. Körfez Belediyesi, içerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklarla mahallelere nefes aldırırken, mahalle sakinlerinin de bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanları oluşturdu.

Parklar modern hale getirilirken, çocuklar için daha güvenli olması amacıyla parklara kamera uygulaması da gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hakim noktalarına güvenlik kamerası yerleştirilmeye başladı. İlk etapta 36 parka takılması planlanan kameraların büyük çoğunluğu takıldı ve hazır hale getirildi.