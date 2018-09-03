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03 Eylül 2018 15:44

Körfez’e spor kompleksi geliyor

Körfez Belediyesi tarafından 4 bin 200 metrekarelik alana inşası yapılan dev spor kompleksinde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Körfez’e spor kompleksi geliyor

03 Eylül 2018 15:44


Körfez’de spora yaptığı yatırımların meyvesini ülke ve dünya genelinde aldığı başarılar ile toplayan, yeni spor kompleksi ile de gücüne güç katacak olan Körfez Belediyesi, her branştan sporcu yetiştirecek. Sporu ülke genelinde başkent haline getirecek 35 milyon liralık projelerin startını veren Başkan Baran ise bu projeye büyük önem veriyor. Çeşitli ziyaret ve incelemeler ile sürdürülen çalışmaları aşama aşama takip eden Başkan Baran, projenin verilen sürede bitirilmesi adına yoğun bir mesai harcandığını belirtti. Projede açık ve kapalı futbol sahaları, basketbol, tenis ve voleybol tesislerinin kaba inşaat çalışmalarına geçildi. Bununla birlikte hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kompleksi çevreleyen istinat duvarlarının yapımına başlanılacak. Bölgeye değer katacak olan proje içerisinde açık ve kapalı futbol sahalarının yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları yer alacak. Sosyal hayata olumlu katkı yapacak kompleks içerisinde vatandaşlar için aynı zamanda kafeteryada bulunacak.




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