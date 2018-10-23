Körfez'in 2 köyüne yemi cami kazandırılıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Köseler ve Martlar Köyleri'nde yapımı devam eden cami inşaatlarını inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Köseler ve Martlar Köylerinde Körfez Belediyesi tarafından yapımına başlanan cami inşaatlarında inceleme yaptı. Köy muhtarlarının da katıldığı ziyaretlerde ilk olarak Köseler Köyü'nde yapımı devam eden inşaatı inceleyen Başkan İsmail Baran, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Baran, “İki köyümüzde mevcut camiinin yerine daha modern, dayanıklı ve farklı ilaveleriyle yeniden yapılması düşüncesiyle çalışma başlattık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Körfez Belediyesi olarak milletimizi millet yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz, destek veriyoruz. İki köyümüzdeki eksiği görünce, kolları sıvadık. İnsanın bir gün dönüp dolaşacağı ve geleceği en son yer camilerimiz. Her müslüman vefat ettikten sonra buradan yolu geçecektir” dedi.

Köylerde güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Baran, “Bizler de yapacağımız proje ve çalışmalarda muhtarlarımız ve köylülerimiz ile bir araya gelerek istişare ediyoruz. Köy fırınlarımızı tek tek hayata geçirirken, bu bölgedeki tarihi eserleri de restore ederek yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Çalışmalarımız ile köylerimiz her açıdan şehir merkezlerimizi aratmayacak” diye konuştu.