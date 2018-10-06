Körfez'in 2019 bütçesi 245 milyon olarak kabul edildi

Körfez Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda 2019 yılı bütçesi 245 milyon lira olarak kabul edildi.

Körfez Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan 2019 yılı Belediye bütçesi ile ilgili olarak konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Gece gündüz demeden ekibimizle, meclis üyelerimizle birlikte daha güzel bir Körfez için çalışıyoruz. Nüfusa göre bütçe hesaplandığında Türkiye'nin sayılı belediyelerinden biriyiz. Bu Körfez'de yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunun göstergesi” dedi.

Körfez'de güzel icraatlar hayata geçirdiklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Yeni yatırımları tek tek hayata geçirirken, tasarruf tedbirlerini de uyguluyoruz. 4,5 yılda 100 aracı kendi bünyemize kattık, kiralık araç giderini sıfıra indirdik. Bütçemiz, ilçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan İsmail Baran'ın konuşmasının ardından oylanan 245 milyon liralık 2019 yılı tahmini mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.