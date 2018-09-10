Körfez'in çevresini değiştirecek çalışmalar sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Yeditepe Sokak'ta bulunan dere üzerine köprü ve Dikenli köyünde de futbol sahası yapım çalışmaları başlattı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri ve yapılan incelemeler sonrasında Yukarı Hereke Mahallesi'nde Yeditepe Sokak'ta bulunan dere üzerine yaya geçişi için köprü yaptı. Özellikle vatandaşların daha güvenli şekilde geçişini sağlamak adına yapılan çalışmada köprü ayakları ve alt iskele yerleştirildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmanın kısa sürede tamamlanıp kullanıma açılması hedefleniyor.

Öte yandan Körfez Belediyesi, ‘Sporun Başkenti Körfez' sloganı çerçevesinde sadece kent merkezinde değil kırsal bölgelerde de gençler için yeni spor alanları oluşturuyor. Bu kapsamda Dikenli Köyü'nde gençler için futbol sahası yapım çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalardan memnuniyetini dile getiren bölge gençleri, Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.