İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'in çevresini değiştirecek çalışmalar sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Yeditepe Sokak’ta bulunan dere üzerine köprü ve Dikenli köyünde de futbol sahası yapım çalışmaları başlattı.

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Yeditepe Sokak'ta bulunan dere üzerine köprü ve Dikenli köyünde de futbol sahası yapım çalışmaları başlattı.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri ve yapılan incelemeler sonrasında Yukarı Hereke Mahallesi'nde Yeditepe Sokak'ta bulunan dere üzerine yaya geçişi için köprü yaptı. Özellikle vatandaşların daha güvenli şekilde geçişini sağlamak adına yapılan çalışmada köprü ayakları ve alt iskele yerleştirildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmanın kısa sürede tamamlanıp kullanıma açılması hedefleniyor.


Öte yandan Körfez Belediyesi, ‘Sporun Başkenti Körfez' sloganı çerçevesinde sadece kent merkezinde değil kırsal bölgelerde de gençler için yeni spor alanları oluşturuyor. Bu kapsamda Dikenli Köyü'nde gençler için futbol sahası yapım çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalardan memnuniyetini dile getiren bölge gençleri, Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.