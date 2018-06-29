Körfez’in duvarları sanatla boyanıyor

Körfez Belediyesi, “Güzel Evim, Güzel Kentim” projesi ile özellikle D-100 kenarındaki evleri güzel bir görünüme kavuşturmuş, geniş duvarları ve hemzemin geçitlerdeki görüntü kirliliği için de farklı bir çalışma başlatmıştı. Hereke’de viyadük altındaki ve çevresindeki duvarlarda başlatılan çalışma ile Hereke’nin güzellikleri resmedilmiş, büyük de beğeni toplamıştı. İkinci benzer çalışma şimdi Tütünçiftlik bölgesinde başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ressamlar Yeniyalı Mahallesi ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ni bir birine bağlayan hemzemin geçidin duvarlarında çalışma başlattı. İlçenin güzelliklerinin resmedildiği çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtilirken, benzer çalışmanın ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Körfez Belediyesi ekipleri şehir merkezinde olduğu gibi Körfez’in üst kısımlarında yer alan ve yoğun kış şartları nedeniyle yıpranan köy yollarında onarım çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirli çalışma periyodu çerçevesinde Kalburcu Yayla Yolu’nda çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yolda düzenlemeler gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köylere yönelik çalışmaların belirli periyotlar halinde devam ettiğini aktardı. Vatandaşlar ise yapılan çalışma nedeniyle Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Ekipler ayrıca Hereke Yayla Yolu’nda da bozulan yerlerde yama çalışması gerçekleştirdi.