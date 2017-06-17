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17 Haziran 2017 10:30

Körfez’in incisi tamamlandı

Körfez’de Yukarı Hereke’nin ‘incisi’ olacak Ahmed-i Hani Parkı’nda ilk etap tamamlandı, ikinci etap için çalışmalar başladı.

Körfez’in incisi tamamlandı

17 Haziran 2017 10:30


Körfez Belediyesi tarafından Yukarı Hereke’de yapımına başlanan ve ilk etabı tamamlanan Ahmed-i Hani Parkı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Üç etaptan oluşacak olan Ahmed-i Hani Parkı’nın ikinci etabın startı verilirken, yapılacak olan kafeteryanın da projesi hazırlandı. Projenin ilk etabında yer alan çocuklar için oyun grupları, piknik alanları ve kamelyalar tamamlanmış ve beğeni toplamıştı.


İkinci etap içerisinde bay-bayan mescitler dışında vatandaşların cemiyetlerini yapabilmesi için 200 kişilik kafeterya ve kır düğünleri için alan oluşturulacak. Alanın ve halkın güvenliği için bir güvenlik kulübesi de bulunacak. Körfez manzarasının en güzel izlenebildiği alanlardan olan Ahmed-i Hani Parkı, şehrin gürültüsünden biraz olsun uzaklaşmak isteyenlerin de uğrak yeri olacak.




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