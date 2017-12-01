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01 Aralık 2017 16:07

Körfez’in köylerine fırın yapılıyor

Körfez Belediyesi, köylerde yaptığı köy fırınlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Körfez’in köylerine fırın yapılıyor

01 Aralık 2017 16:07


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan köy fırınlarının inşası son olarak Dikenli Köyü ile devam etti. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ortaklaşa kullanabileceği fırınlarda el yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor.


Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan yeni fırınların yapımında da özel taş kullanılıyor.




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