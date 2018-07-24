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24 Temmuz 2018 12:45

Körfez’in parklarında tabelalar yenilendi

Kocaeli Körfez Belediyesi, kentin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için birçok yeniliği hayata geçiriyor.

Körfez’in parklarında tabelalar yenilendi

24 Temmuz 2018 12:45

Parklardaki tabelalar da bu kapsamda yenilenirken, şehit isimlerinin verildiği parklar için özel tabelalar hazırlandı


Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki parklardaki tabelaları yeniledi, daha modern ve estetik görünümlü hale getirdi. Şehitlerimizin isminin verildiği parklarda ise ayrı bir tabela çalışması gerçekleştirildi. Üzerinde ay yıldızın yer aldığı kırmızı-beyaz rengindeki tabelaların altında ise şehidimize ait bilgiler yer aldı. Özellikle akşam saatlerinde ışıklandırmaların da yanmasıyla birlikte güzel bir görünüm oluşturdu.


Ömer Halisdemir Parkı ile birlikte birçok parkta uygulanan çalışma, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Körfez Belediyesi ekipleri, tabela çalışmasının tamamlandığını belirtti. Yetkililer, “şehir genelindeki parklarımızda bulunan tabelalar zamanla eskiyerek hem görsel olarak hoş görünmemekteydi. Başkanımız İsmail Baran’ın talimatı ile tabelalarımızı yeniledik” ifadelerini kullandı.


Yollar asfaltlandı parkeler değiştirildi


Körfez’de vatandaşın hayatını kolaylaştıran hizmetler aksamadan devam ediyor. Körfez Belediyesi ekipleri, bozulan ya da vatandaşların talepleri ile yenilenecek noktalarda çalışmalarını sürdürüyor


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz ayları başında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde hemen düzenlemeye gitti. İSU tarafından çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte asfaltlandı ve trafiğe açıldı.


Asfaltlama dışında mahalle aralarında kış koşullarında bozulan parkeler de değiştirilerek yeniden düzenlendi. Çalışmalar sadece kent merkezinde değil, Körfez’in köylerinde de eş zamanlı olarak sürdürüldü. Ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda Körfez’in belirli noktalarına kasis yapıldı ve özellikle çocuklar için oluşabilecek güvenlik tehdidi önlendi.




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