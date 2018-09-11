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Körfez'in sembolü sokakları aydınlatıyor

Körfez Belediyesi tarafından 95 evler kavşağından bulunan kiraz anıtı ışıklandırılırken, cadde ve sokaklar ilçenin sembolü olan kiraz figürü ile donatıldı.


Körfez Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde 95 evler battı-çıktı üzerinde ve dönel kavşağın orta kısmında yer alan ilçenin sembolü ‘Kiraz Anıtı', bakıma alınmıştı. Yapılan ışıklandırma çalışmaları sonrasında, Körfez ilçe girişinde vatandaşları karşılayan “Kiraz Anıtı” yenilendi. Körfez'in sembolü olan ve yapılan çalışmalarda ilham olan “Yarımca Kirazı”, sadece anıt olarak değil, cadde ve sokaklarda da ışıklandırma sistemi olarak kullanılıyor. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı karanlık alanlar, ekipler tarafından ‘kiraz' şeklinde olan ışıklarla aydınlatılıyor.

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